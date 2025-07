Rinnovo Mandragora, l'accordo non è vicino e il tempo che passa non facilita le cose

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul rinnovo di Mandragora, forse una delle più spinose insieme a quella di Moise Kean. Il centrocampista, reduce da un’ottima stagione fatta di 9 gol e 6 assist, guadagna 1,5 milioni e il suo contratto scade nel 2026. L’agente del giocatore chiede un adeguamento a due milioni e un’estensione fino al 2029.

Il Corriere dello Sport aggiunge che allo stato attuale l’accordo non appare vicino, e il tempo che passa non facilita le cose. In tutto questo la dirigenza viola si guarda intorno per non farsi trovare impreparata nel caso in cui fosse necessario dover trovare un sostituto all'ex Juve in scadenza nel 2026. Sempre occhio ad Hans Nicolussi Caviglia, in uscita dal Venezia.