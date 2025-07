Rinnovo Kean, da sistemare anche alcuni dettagli legati ai diritti d'immagine del calciatore

Per il Corriere dello Sport il prolungamento di Moise Kean richiederà un po’ di tempo, ma non per questo appare complicato. Le parti sono pronte e rivedersi dopo il primo confronto di giovedì scorso, in cui si sono state poste le basi di un negoziato che nasce da presupposti ideali. Su tutti la volontà dell’attaccante di rimanere a Firenze e di qualificarsi con l’Italia al prossimo Mondiale. La cifra offerta dalla Fiorentina è vicina ai 4 milioni, l’entourage del calciatore chiede qualcosa in più. Ci sono da sistemare alcuni dettagli legati ai diritti d’immagine del ragazzo. Niente di irrisolvibile.