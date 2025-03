Rinascimento viola, l'orgoglio degli ex senza rimpianti per le big

L'edizione odierna del quotidiano La Repubblica (Firenze) pone la sua attenzione sui giocatori della Fiorentina che a Firenze sono arrivati con la voglia di riscattare un periodo negativo nelle loro ex squadre. Da Kean a Cataldi, passando per Bove, Adli e Fagioli. Storie diverse ma unite da un sentimento, l'orgoglio, che li sta facendo rendere al massimo in viola. Primo fra tutti ovviamente Moise Kean. Il centravanti azzurro ha ripagato la fiducia di Palladino, della Fiorentina e dei tifosi viola a suon di gol. A dicembre segnò anche alla sua ex squadra con i tifosi bianconeri che lo applaudirono alla fine del match.

Non solo lui però, la Fiorentina dalla Juventus, seppur a gennaio, ha acquistato anche Nicolò Fagioli. Il centrocampista classe 2001 (QUI un estratto della sua intervista al Corriere dello Sport) domenica nel 3-0 dei viola contro i bianconeri ha deliziato il pubblico del Franchi con due assist e tante belle giocate. Oltre ai due ex juventini, tanti ex hanno fatto male direttamente o sono stati protagonisti contro le proprie ex squadre. Cataldi ad esempio era in campo nella rimonta dei viola contro la Lazio a settembre e Adli ha firmato il suo primo fiorentino proprio contro il Milan. E' toccato poi a Bove andare a segno contro la Roma e infine a Gudmundsson segnare contro il Genoa.