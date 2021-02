RIBERY, Un giocatore da ammirare o maledire?

La Nazione, questa mattina, tramite la penna di Stefano Cecchi, offre un'interessante excursus su Franck Ribery dopo l'ennesima assenza contro lo Spezia. Franck, secondo il quotidiano è «lo specchio del calciatore attuale. Che non sai se ammirare per i colpi di meraviglia che tira fuori dal cilindro dell’area di rigore (il passo a due con Bonaventura contro il Torino è roba che sta fra la magia di David Copperfield e i volteggi di Roberto Bolle); se discutere per i look con i quali ama presentarsi in pubblico (contro l’Inter in tribuna arrivò vestito come Spadino di Suburra); o se maledire per le lunghe assenze alle quali ci sta, ahimè, abituando. Un giocatore discutibile ma di certo non banale».