RIBERY, Tra un mese rientro in gruppo: in campo...

Sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio viene quest’oggi dedicato ampio spazio al recupero di Franck Ribery, che ieri è volato in Germania (presso la clinica di Murnau dove si era anche operato a dicembre) per essere sottoposto all’intervento di rimozione dei mezzi di sintesi alla caviglia. Adesso è iniziato ufficialmente il count down per rivedere il francese in campo: forse tra un mese ci sarà il graduale rientro in gruppo, come aveva detto Iachini tempo fa. La speranza, dunque, è quella di poter contare sull’ex Bayern entro la fine del mese di marzo.