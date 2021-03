RIBERY, Dopo la rabbia, ora i viola si affidano a lui

Sulle pagine odierne de La Nazione viene dato oggi spazio a come il gruppo viola abbia reagito dopo il deludente ko contro il Milan dove non sono mancate le polemiche di tipo arbitrale. Come spiega il quotidiano, è il collettivo che, ora più che mai può trasformarsi nel valore aggiunto, aspettando che, con la complicità della sosta, si possano risolvere quelle defezioni fisiche che hanno visto fuori dai riflettori il russo Kokorin. Ribery, da parte sua, già domenica sera ha indicato la strada: «Stiamo uniti e combattiamo ancora» ha gridato dalla sua vetrina social incassando il sostegno di altri campioni del pallone, da Luca Toni ad Arturo Vidal. Ha commentato pure il repost da parte dell’account ufficiale della Fiorentina di questo suo messaggio con un «Sempre con voi, forza viola», con diversi follower che ne hanno chiesto pubblicamente il prolungamento di contratto. Sarà (anche) lui, con la sua esperienza, a farsi punto di riferimento della squadra, sostenendo i giovani e trasformandosi in detonatore di coraggio collettivo, come accaduto a Benevento. Adesso c’è da ricominciare tutto da capo, da scansare le insidie del calendario e trasformarle a proprio vantaggio e nessuno può tirarsi indietro.