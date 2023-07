RESTYLING, Sarà realizzato a lotti: no al fotovoltaico

FirenzeViola.it

Come riportato da La Nazione sulla questione del restyling del Franchi c’è il primo passo verso la nuova gara d’appalto. La gara sarà bandita a ottobre e dovrà concludersi nel giro di due mesi per consentire l’avvio dei cantieri entro fine anno. Intanto entro settembre si prevede che venga consegnato il progetto esecutivo per la realizzazione del restyling che dovrà essere fatto in lotti successivi senza mai interrompere i lavori. Il primo step di ripartenza è proprio l’assegnazione per determina comunale della realizzazione del progetto esecutivo ad Arup. Il costo della progettazione esecutiva di oltre 3 milioni e 600mila euro dovrà essere ribassato del 30% (per un totale di circa 2 milioni e mezzo). Il progetto dovrà prevedere due fasi, nella prima probabilmente Arup rinuncerà a realizzare la complessa e all’avanguardia opera di pannelli fotovoltaici sopra il tetto, limitandosi a tirare su l’attesissima copertura di tutto lo stadio.

Poi c’è l’ipotesi di fare a meno, almeno nel primo step, del parcheggio sotterraneo, della realizzazione degli spazi polivalenti nel retro delle curve. Mentre saranno fatte sicuramente le curve nuove. I lavori partiranno dalla curva Ferrovia, mettendo le fondamenta per la nuova curva e ripristinando il cemento con un lavoro da chirurgo con fibre di carbonio. Un modo per non impattare troppo sulla capienza dello stadio. E consentirne l’utilizzo (anche se parziale) fino alla fine della stagione 2023-’24.