REPUBBLICA, Vlahovic-Nico, futuro in scadenza

"Fiorentina inquieta. Vlahovic e Gonzalez futuro in scadenza", è il titolo con cui Repubblica affronta in temi di casa viola. Perché da una parte c'è il nuovo Tottenham di Antonio Conte che ha già messo gli occhi sull'attaccante serbo, anche se a gennaio per la Fiorentina sacrificare Vlahovic sarebbe un bagno di sangue non da poco.

Poi c'è Nico Gonzalez, sul cui futuro ha già messo un punto interrogativo Nicolas Burdisso in un'intervista rilasciata in Argentina: "Nico Gonzalez e Martinez Quarta hanno un grande potenziale per portare la squadra in alto ma il problema è che non sappiamo per quanto tempo potremo tenerli a Firenze, purtroppo".