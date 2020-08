REPUBBLICA, Ribery taglia le vacanze. Sul mercato...

Il futuro di Franck Ribery è più viola che mai. Lo scrive La Repubblica, che parla della situazione del francese della Fiorentina. Tornato con una settimana di anticipo in Toscana, FR7 vuole farsi trovare in perfetta forma in vista dell'inizio del campionato previsto il 19 settembre: sa che a 37 anni non può lasciare niente al caso e anche durante questa pausa si è allenato al massimo. Il suo ruolo è diventato fondamentale anche sul mercato: basti pensare a Mandzukic o all'ultima idea Javi Martinez. Tutti profili caldeggiati dall'asso francese.

