REPUBBLICA, Quanti viola in vetrina per il tesoretto

Come scritto da La Repubblica (Firenze) la Fiorentina, oltre ad Amrabat, è pronta a salutare Igor e chiede intorno ai 10 milioni. Il Fulham è interessato, anche se finora non ha presentato alcuna offerta ufficiale ai viola. Interessi dall’Arabia anche per Jonathan Ikoné: l’Al-Ettifaq avrebbe sondato il terreno nei giorni scorsi, presentando una bozza d’offerta al francese intorno ai 10 milioni annui per le prossime tre stagioni. Ikoné piace anche in Francia e in questo caso sarebbe un ritorno. Ma niente di concreto, ancora, all’indirizzo della Fiorentina.

L’obiettivo dei viola è monetizzare al massimo in caso di cessione di uno dei suoi elementi per poi intervenire sul mercato in maniera mirata per consegnare al tecnico Italiano una rosa che sia nei piani più forte rispetto a quella della scorsa stagione. Amrabat, Igor, forse Ikoné. Jovic è legato ai viola da un altro anno di contratto e in caso di cessione (fin qui poco probabile) alla Fiorentina spetterebbe il 50% dell’incasso con l’altra metà che andrebbe invece al Real Madrid. E Cabral? Più facile monetizzare col brasiliano ma di offerte non ne sono ancora arrivate.