REPUBBLICA, Parlate del rinnovo con Italiano

In un editoriale a firma Stefano Cappellini, sulle pagine di Repubblica si commenta la situazione di casa Fiorentina. Tra Commisso che non si vede come Joker, i tifosi feriti e Pradè che rinfaccia le schiappe ritrovate in rosa, "speriamo solo non si sia impermalosito anche Italiano, perché quello sarebbe un bel guaio e abbiamo pure un precedente fresco, perché quando Paulo Sousa fece un grande girone d’andata e si ritrovò come rinforzi a gennaio un lungodegente e quattro semi-pensionati ci volle un po’ prima che si ricordasse di essere ancora l’allenatore della Viola".

"Molto dipenderà da come il mister e lo spogliatoio reagiranno mentalmente", sottolinea il quotidiano che conclude su Italiano: "Il mister non ha un contratto lunghissimo: non sarà il caso di parlarci per bene ed evitare qualche altra brutta sorpresa tra qualche mese? Meglio pensarci prima, stavolta. E trovare un finale differente. I tifosi sono comprensivi, ma c’è sempre un limite".