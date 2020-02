REPUBBLICA, Iachini adesso vuole solo accelerare

Sulle pagine odierne de La Repubblica (edizione Firenze) viene analizzato quest'oggi il lavoro svolto da Beppe Iachini con la Fiorentina, che questa sera nella sfida contro il Milan avrà davanti a sé un nuovo banco di prova per verificare tutta la bontà del lavoro svolto tra la fine di dicembre ed oggi. I risultati, del resto, parlano chiaro ora: dopo un mese e mezzo di lavoro, il cantiere è pienamente all’opera con sette gare di campionato, undici punti e due sconfitte contro Juventus e Atalanta. La classifica è migliorata, il rendimento degli attaccanti anche. Così come il concetto di mentalità, di organizzazione di gioco, di compattezza e di cura del dettaglio che tanto piace a Iachini. Rimanere concentrati sul metro e non sul chilometro, per usare un altro metodo di paragone che cita spesso l’allenatore viola. Eppure le risposte del gruppo stanno arrivando e tornando all’immagine iniziale, si può pensare come Iachini adesso sia in pieno possesso della sua macchina: mani sul volante e specchietto retrovisore nel quale ancora compaiono le squadre in lotta per non retrocedere ma che curva dopo curva si fanno sempre più sbiadite. La prossima fermata si chiama Milan.