REPUBBLICA, Cragno o Gollini idee per la porta

Affidabile, pronto per giocare ma che non richieda un grosso esborso economico. L’identikit del nuovo portiere della Fiorentina si delinea intorno a questi paletti e i nomi sul taccuino dei dirigenti viola restano molti. Prima di dare l’assalto a un nuovo estremo difensore servirà però piazzare proprio il portiere polacco: Dragowski ha richieste in Spagna, specie dall’Espanyol ma ancora non è stata trovata l’intesa con la Fiorentina. Occhio anche al Celta Vigo, mentre dalla Premier le sirene sono notevolmente calate anche in virtù delle regole brexit. Difficile che possa essere usato come contropartita tecnica, si proverà comunque a monetizzare da una situazione non proprio positiva vista la scadenza di contratto nel 2023. Ceduto Dragowski la Fiorentina punterà quindi su un suo sostituto. La sensazione è che sia una partita a distanza con il Monza, voglioso di prendere o Pierluigi Gollini o Alessio Cragno, gli stessi obiettivi ricercati dalla Fiorentina. I