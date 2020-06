REPUBBLICA, ACF punta sul digitale: il bilancio

Complice la pandemia che ha costretto tutta Italia a casa, la Fiorentina ha investito ulteriormente sul proprio impianto digitale e social. Repubblica fa un bilancio su questi ultimi mesi di gestione Rocco Commisso: la società viola si è lanciata in grandi idee e contest per far scegliere ai tifosi l'undici migliore degli ultimi dieci anni, o le esultanze più belle della storia. Poi video virali, come Antognoni che chiama un tifoso per i suoi 100 anni o una scena del documentario su Michael Jordan in chiave viola. Come sono stati i numeri? Soddisfacenti, soprattutto se si considera il fatto che mancava il campo su cui lavorare. Il 6 giugno - anniversario di Commisso alla Fiorentina - è stato emblematico: un contenuto all'ora oltre alla diretta di due ore dagli Stati Uniti. In futuro si continuerà a lavorare sui contenuti in lingua inglese.