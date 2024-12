QUI UDINESE, In emergenza ma è tornato Sanchez

FirenzeViola.it

Come riporta La Gazzetta dello Sport, l'Udinese non si presenta all'appuntamento di stasera contro la Fiorentina nelle migliori condizioni. Oltre al portiere Okoye e al centravanti David, è il centrocampo a essere in sofferenza. Mancano Payero e Zarraga mentre Lovric è stato convocato in extremis, per questo in mezzo giocheranno l'imprescindibile Karlstrom, Atta ed Ekkelenkamp con Ehizibue e Zemura sulle fasce. La buona notizia in casa bianconera riguarda il ritorno di Alexis Sanchez: il cileno non è ancora al 100% ma potrebbe dare una mano anche solo entrando dalla panchina.