QUI UDINESE, Gotti pensa a Nestorovski. Ok Sema

Archiviate le tre sconfitte con Milan, Parma ed Inter, e i pareggi in serie con Brescia, Verona e Bologna, l'Udinese di Gotti sta cercando di concentrare tutte le sue forze sulla sfida che domani l'opporrà alla Fiorentina. Tuttosport scrive che il tecnico, che oggi non svolgerà la consueta conferenza stampa, vuole provare a dare fiducia a Nestorovski, facendo così rifiatare Lasagna. Mentre arrivano buone notizie da Sema: la sua presenza contro i viola non è in dubbio nonostante il piccolo infortunio subito all'ultima partita. Out De Maio e Prodl.