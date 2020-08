QUI SPAL, Ultime di formazione: tridente leggero

SPAL che questa sera giocherà la sua ultima partita in Serie A, almeno fino alla prossima stagione. Di Biagio, per quella che con tutta probabilità sarà anche la sua ultima sulla panchina biancazzurra, per la partita contro la Fiorentina sceglie il solito 4-3-3, con Thiam in porta e la difesa formata da Cionek, Bonifazi, Felipe e Fares. Centrocampo a 3 con Murgia, Missiroli e Tunkov mentre in attacco mancherà Petagna, quindi spazio a D'Alessandro, Di Francesco e Strefezza.