Qui Fiorentina, ultime di formazione per il Celje: scalpitano Beltran e Zaniolo

vedi letture

Oltre a Gosens, salteranno la sfida in Slovenia anche Colpani e Ndour e Pablo Marì non essendo in lista Conference e quindi indisponibili in Europa. Come riporta l'edizione odierna di Repubblica, Palladino proverà una formazione che dovrebbe presentare qualche cambiamento in tutti i ruoli. Un turn over che mischierà l’esigenza di indirizzare la qualificazione con la voglia di dar minutaggio a diversi calciatori. Dietro tornerà Comuzzo, in mezzo occasione per Adli e Folorunsho, davanti scalpitano Beltran e Zaniolo.