QUI BOLOGNA, Oggi l'allenatore: più Motta di Ranieri

Con il raffreddamento della pista De Zerbi, che avrebbe preso in considerazione l'opportunità solo in caso di dimissioni di Mihajlovic, il cerchio dei candidati per la panchina del Bologna si è ristretto a due nomi: Claudio Ranieri e Thiago Motta. Oggi, salvo sorprese, verranno sciolte anche le ultime riserve: in questo momento in pole sembra esserci l'ex centrocampista dell'Inter. La sensazione - scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport - è che lo stato maggiore del club rossoblù abbia già preso la propria decisione, e che la renderà ufficiale nelle prossime ore.