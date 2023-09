QUARTA, Ripaga la fiducia di Italiano dopo gli errori

Fonte: Il Tirreno

Lucas Martinez Quarta, il “Chino” per allenatore e compagni non parla molto, non scrive molto sui social e se lo fa è per distribuire sempre manciate di ottimismo e di pensieri positivi. Non è uno entrante. Se non in campo, sul campo: lì dove è più semplice per lui dimostrare veramente chi è. Come domenica pomeriggio, quando Vincenzo Italiano gli ha dato nuovamente una maglia da titolare com’era stato col Lecce nell’altra partita di campionato finora disputata al “Franchi” dalla Fiorentina e Quarta ha ripagato la fiducia dell’allenatore con una prova di spessore, impreziosita dal gol di testa che ha permesso alla squadra viola di mettere una prima volta la freccia nei confronti dell’Atalanta.

Poi, si sa, gli errori pesano più delle cose belle, le colpe vengono sottolineate più dei meriti, e così Quarta ha pagato il conto a un rendimento che in più di un’occasione non è stato all’altezza delle aspettative. Le sue per primo e ne era perfettamente consapevole, ma ha continuato ad essere…Quarta, cioè uno motivato a rivalutarsi per il bene della Fiorentina. E anche nel momento in cui lo spazio sembrava chiudersi per lui, non ha mai rinunciato ai buoni propositi: sì, gli scocciava la panchina, però non era un buon motivo per derogare da idee e comportamenti che gli appartengono per carattere.