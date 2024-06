PUNTA, ACF valuta di alzare il budget: ecco di quanto

FirenzeViola.it

La Fiorentina sta valutando di alzare il budget per l'attaccante da trovare sul mercato. Lo scrive il Corriere dello Sport - Stadio che spiega come i 25-30 milioni previsti non basteranno a trovare qualcuno che possa fare la differenza in zona gol, per questo ora la Fiorentina sta valutando di mettere in conto un investimento sopra i 30 milioni, magari sfruttando un tesoretto che potrebbero portare Ikoné e Nzola. Poi servirà anche uno sforzo dal punto di vista del monte ingaggi, perché per un attaccante top il tetto massimo di 3 milioni a stagione resta un handicap. Sorloth, Pavlidis e Retegui sono tutti obiettivi da queste cifre.