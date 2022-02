PROVEDEL, Forte interesse viola. Ci sono due fattori

Il Secolo XIX parla di un forte interesse della Fiorentina per Ivan Provedel, estremo difensore classe '94 in forza allo Spezia. Un eventuale affondo viola però dipende da due fattori: dall'opzione per il rinnovo di un anno in favore del club ligure da depositare entro il 30 maggio, poi la sentenza della FIFA che potrebbe confermare il blocco del mercato per gli aquilotti. Situazione in divenire, ma è improbabile una partenza di Provedel nel caso lo Spezia non fosse in grado di sostituirlo.

