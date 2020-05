PROTOCOLLO, Sì del Cts tra oggi e domani. Dresda...

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport di oggi, il sì per dare il via libera agli allenamenti di gruppo da parte del Comitato tecnico-scientifico ancora si fa attendere. Doveva arrivare ieri, ma vista la volontà di ulteriori approfondimenti è stato rimandato. Il parere deve comunque arrivare tra oggi e domani perché altrimenti i tempi per mettere in pratica il protocollo sarebbero strettissimi. In più c'è il caso Dresda ad aggiungere altra carne al fuoco. Perché le notizie sulle positività alla Dinamo Dresda, con tutta la squadra messa in quarantena, hanno rafforzato il vincolo sul quale il Cts non vuole transigere: la quarantena allargata in caso di positività.