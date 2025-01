PRIMAVERA, Successo pesante: ora è a -2 dalla vetta

Sulle pagine odierne de La Nazione è possibile analizzare il focus dedicato alla Primavera, che ieri ha centrato un successo pesantissimo superando per 1-0 il Milan a Vismara e centrando il secondo successo di fila e inaugurando nel modo migliore il girone di ritorno. È bastata la rete siglata da Rubino dopo appena 40” dal fischio d’inizio del match per regalare alla formazione di Galloppa una vittoria importante in uno scontro diretto d’alta classifica. In virtù di questo risultato, la Fiorentina si è ripresa il terzo posto in solitaria in classifica a quota 38 punti, a -2 dalla coppia di testa formata da Roma e Sassuolo.

Nel prossimo turno di campionato, i baby viola affronteranno a Bagno a Ripoli la Cremonese, match in programma giovedì alle ore 16.