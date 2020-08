PRIMAVERA, Che assenze: out pure Beloko-Duncan

Spazio anche su La Nazione in edicola oggi alla sfida di questo pomeriggio tra l'Hellas Verona e la Fiorentina, che alle 18 si giocano la finalissima di Coppa Italia: all'appuntamento del Mapei Stadium la Fiorentina arriva carica come non mai - forte del cambio di allenatore e della voglia di riconfermare anche contro il Verona il successo di appena un anno fa - ma con una serie di defezioni tra squalifiche e scelte tecniche che obbligheranno il neo tecnico Aquilani a mandare in campo una formazione molto rimaneggiata: oltre infatti a Lovisa e Fiorini (diffidati e ammoniti nella semifinale di ritorno con la Juventus), sono out anche Beloko e Bobby Duncan, non convocati per l’appuntamento di oggi. Il centrocampista, dopo alcuni mesi passati in prima squadra, ha fatto ritorno in Svizzera e non si è più palesato a Firenze perché infortunato; stesso discorso per la punta ex Liverpool, autentica delusione dell’ultimo anno dopo un avvio super e ora in odore di cessione.