PRIMAVERA, Alle 20:30 finale di Supercoppa contro il Sassuolo

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Stasera la Fiorentina Primavera si gioca il primo trofeo della stagione: alle 20:30 al Mapei Stadium sfiderà il Sassuolo dell'ex Bigica per la Supercoppa italiana. La gara potrà essere vista in chiaro su Sportitalia.

I neroverdi hanno festeggiato lo scudetto proprio al Viola Park e i viola hanno vinto la Coppa Italia. Daniele Galloppa ha ribadito che potrebbero essere proprio i viola quest'anno la squadra da battere. Secondo quanto riportato da La Nazione, per la gara di stasera si uniranno alla rosa i giovani aggregati alla prima squadra come Rubino, Caprino, Kouadio e soprattutto Fortini. Harder non partirà titolare per le sue condizioni fisiche, mentre sarà assente Baroncelli.