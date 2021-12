PRES. ORD. ARCHITETTI, Franchi? ACF traslocherà

Il presidente dell’ordine degli architetti di Firenze, Piermatteo Fagnoni, si è così espresso al Corriere Fiorentino sul tema del restyling del Franchi: “Da questo bando potrà nascere una nuova Firenze, ma la Fiorentina dovrà traslocare altrove almeno per un anno, come successe per Italia ’90. Dubito infatti che si possa gestire l’afflusso di 30 mila persone a Campo di Marte durante lavori così imponenti. In ogni caso, tutto sta procedendo per il meglio, con tempi e vincoli certi e caratteristiche chiare. La Fiorentina avrà una casa più al passo coi tempi”.