PREP. ATLETICO, Viola, serviranno test. La gioia...

L'edizione odierna de La Repubblica (edizione Firenze) questa mattina propone un'intervista al preparatore atletico Alessandro Ciullini che spiega come questa lunga inattività da calcio - dovuta al coronavirus - possa ripercuotersi sullo stato fisico delle squadre, che tra pochi mesi potrebbero essere richiamate a giocare di nuovo. Ecco le sue parole: "L’aspetto più importante, specie per un preparatore atletico, sarà quello di sapere con certezza quando si potrà tornare in campo ad allenarsi e quando invece si potrà tornare a giocare. Questo intervallo di tempo tra allenamento e partita, infatti, è fondamentale per pianificare tutto il programma. Se servirà una nuova idoneità sportiva per i calciatori? Da quanto ho capito, il virus incide moltissimo, oltre che sui polmoni, anche sul cuore e quindi può lasciare dei segni. Se fosse così, il medico dovrà avere nei soggetti colpiti una valutazione molto più accurata, e dunque verrà emesso un esame di idoneità diverso dal solito. Problemi a giocare in estate? Non credo perché nel caso si ripartisse conterebbero altri fattori. Uno su tutti: l’entusiasmo, la gioia. Sia di tornare in campo per i giocatori, sia da parte dei tifosi di guardare una partita. Non ci sono condizioni climatiche che tengano. Tutti avremo una visione differente dopo questa esperienza e non ci annoieremo