PORTIERI, De Gea-Terracciano: è l'ora delle gerarchie

© foto di Federico De Luca

L'edizione odierna de La Nazione si concentra sul dualismo in porta tra De Gea e Terracciano facendo un confronto tra i due estremi difensori. Lo spagnolo si è innamorato fin da subito di Firenze. Nonostante le tante offerte ricevute nel corso di quest'estate l'ex portiere del Manchester United ha spesso rifiutato le proposte però quando alla sua porta ha bussato la Fiorentina, forse anche per il fascino della città di Firenze, non ha saputo resistere. Dopo l'anno di inattività voleva rimettersi in gioco e in viola è pronto a farlo. Dopo l'esordio al Franchi senza grosse colpe ne parate straordinarie, si è messo in luce nella gara di ritorno dei play-off di Conference League contro gli ungheresi della Puskas Akademia. Adesso attende l'esordio in Serie A, mentre continua a lavorare al Viola Park, dove si dice che abbia convinto lui il giovane Martinelli a rimanere a Firenze per insegnargli alcuni segreti.

Dopo una carriera passata a fare il vice, a Firenze Pietro Terracciano si è riscoperto un portiere titolare di grande affidabilità. Arrivato nel capoluogo toscano nel 2019 per fare la panchina al giovane Alban Lafont, nella stagione successiva si è preso il posto da titolare su Dragowski, che nel frattempo era tornato alla Fiorentina. Dopo il polacco verranno prima Gollini e poi Christensen, portieri giunti a Firenze per giocarsi il posto con l'ex Empoli finiti regolarmente a sedere in panchina. Adesso la concorrenza, con l'arrivo di De Gea, si fa più pesante ma Terracciano ha voglia di continuare a mettersi in gioco e per questo ha rinnovato fino al 2026.