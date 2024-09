POMPA, Il ricordo dell'Ultras viola scomparso 32 anni fa

FirenzeViola.it

La Nazione ricorda Stefano Biagini, per tutti "I' Pompa", storico leader della Curva Fiesole scomparso 32 anni fa ieri a causa di un male incurabile. "Una presenza mai ingombrante, quasi discreta, anche se il suo fisico come il cappellino bianco e viola non passavano inosservati", scrive di lui il quotidiano che ricorda lo striscione degli Ultras del Milan l'indomani della sua scomparsa.