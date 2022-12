POLVEROSI, La Fiorentina il grande amore di Sconcerti

All'interno delle pagine del Corriere Dello Sport, Alberto Polverosi ha voluto ricordare Mario Sconcerti, scomparso nella giornata di ieri. Queste le sue parole: "È stato tutto per noi di questo giornale. È stato il meglio che potevamo avere in quella generazione. È stato tanto, tantissimo per il giornalismo sportivo italiano. Per me è stato molto più di tutto questo e posso solo raccontarlo a modo mio, con l’occhio di un fratello più piccolo. Mai nessuno ha avuto la forza delle opinioni di Sconcerti. Capace di litigare col mondo pur di difendere la propria idea. La Fiorentina era il suo grande amore, mai nascosto. Il giornalista racconta di come Sconcerti non riuscisse a rimanere allo stadio, talmente era la tensione per i colori viola. Il suo amore per la Fiorentina gli fece accettare l'offerta di Cecchi Gori per entrare in dirigenza. La sua decisione di portare Mancini a Firenze, contro tutto e tutti. Persino a Coverciano, dove difese la sua causa.

Poi la pace con Antognoni nel maggio scorso, con il quale aveva litigato nel suo periodo di dirigente alla Fiorentina: "Ho salutato Giancarlo, ci siamo dati la mano e ci siamo detti che era l’ora di fare la pace. È stato un momento molto bello per me".

Infine: "Mario aveva una competenza calcistica che lo ha reso unico, ecco, mi piacerebbe che Coverciano glielo riconoscesse assegnandogli, alla memoria, la qualifica di direttore tecnico."