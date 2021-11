PLUSVALENZE, Con la Juve coinvolti altri 4 club di A

Non solo Juventus al centro delle indagini della procura federale: nell'edizione odierna il Corriere della Sera approfondisce una delle notizie del momento, ovvero l'inchiesta che coinvolge in primis la Juventus e che riguarda la gestione delle plusvalenze. Dopo che venerdì scorso la finanza ha perquisito gli uffici dei bianconeri, la FIGC ha richiesto gli atti della Procura di Torino per fare luce sugli eventuali illeciti. Ma non è solo il club di Agnelli che rischia di essere travolto dallo scandalo: al centro della vicenda federale, riporta sempre il quotidiano, ci sarebbero anche altre società finite sotto la lente di ingrandimento per alcuni incroci di mercato; si tratta di Genoa, Sampdoria, Atalanta, Roma e Napoli.