Pioli verso il sì alla Fiorentina. Repubblica: "Tornerebbe volentieri"

La ricerca del nuovo allenatore viola si arricchisce di aperture, ovvero quelle che Stefano Pioli avrebbe dato ai viola nelle ultime ore. Lo scrive l'edizione di Firenze di Repubblica che spiega come restino ancora diverse questioni da risolvere, ma dal parte del tecnico è arrivata la disponibilità di massima a vestirsi di viola per la terza volta dopo quella da calciatore e la prima esperienza da allenatore.

Il nome in prima linea ormai da giorni resta quello di Stefano Pioli, per uno scherzo del destino pure lui dimessosi dalla Fiorentina nella primavera del 2019. Altra proprietà, altri dirigenti, tutta un’altra storia. Pioli rappresenterebbe il profilo probabilmente ideale potendo unire esperienza, conoscenza dell’ambiente e larghezza delle spalle in grado di sopportare un peso maggiore rispetto ad altri colleghi.

Pioli non avrebbe chiuso all’idea, anzi tornerebbe più che volentieri. Però vanno sistemate diverse problematiche che spaziano in ogni ambito, da quelle tecniche a quelle economiche passando per le non meno importanti questioni burocratiche. Lasciare l’Al-Nassr prima della seconda settimana di luglio creerebbe un forte disagio economico, ma comunque la Fiorentina si raduna soltanto il 14.