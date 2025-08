FirenzeViola Nottingham Forest-Fiorentina 0-0 al 90': Braschi sfiora il vantaggio nel finale

90+2' - FINISCE QUI! Pareggio senza reti tra Nottingham Forest e Fiorentina. Un buon test con occasioni da una parte e dall'altra, con importanti occasioni anche per la Viola.

90+1' - Sabiri tenta il gol del martedì calciando dai venticinque metri, il marocchino sorprende il portiere avversario ma non prende la porta con pallone abbondantemente fuori.

90' - Due minuti di recupero: si giocherà fino al 92'.

89' - Fiorentina hce protesta per un presunto pestone su Richardson nell'area dei padroni di casa. Nessun intervento dell'arbitro e gioco che riprende.

88' - Punizione Nottingham con Sangaré, che calcia dal limite un cross respinto dalla difesa.

85' - BRASCHI DI TESTA SFIORA L'1-0! Splendida ripartenza della Fiorentina, Fazzini innesca Richardson che con una falcata importante guadagna la trequarti e mette in mezzo un bel mancino a girare, Braschi prende il tempo a tutti e di testa impegna Sels che sfodera una gran parata.

84' - Ci prova Ndour, uno dei più vivaci stasera: il 2004 porta palla e dal limite calcia di mancino, tiro sballato alto di molto.

82' - Dopo i cambi ritmi bassissimi e gioco spezzettato.

77' - Errore in impostazione di Ndour che spalanca l'area al Nottingham, grande ripiegamento difensivo di Sabiri, che in scivolata appoggia su De Gea.

75' - Tutti dentro e tutti fuori per la Fiorentina: dentro Parisi, Viti, Fazzini, Marì, Kouadio, Sabiri, Fortini, Richardson, Braschi. Rimangono in campo De Gea, Ndour

72' - Tutto ok per Pongracic, che si rialza.

71' - Nuno Espirito Santo cambia tutti: con le sostituzioni fatte in precedenza e le cinque di adesso, i dieci giocatori di movimento sono cambiati.

70' - Gioco momentaneamente fermo. Marin Pongracic a terra per un problema fisico.

68' - Nessun cambio ancora per la Fiorentina.

63' - Cinque cambi per il Nottingham. Fuori tra gli altri Anderson e Ndoye, tra i migliori dei tricky trees stasera.

59' - Primo giallo dell'incontro: è per Luca Ranieri, che entra male, in ritardo e da dietro a centrocampo su Wood. Nonostante le scuse pronte del capitano viola, l'arbitro lo ammonisce.

54' - Fiorentina in controllo di ritmi e pallone. Possesso prolungato che passa dai piedi di Gudmundsson e di Fagioli.

50' - Bell'imbucata di Gibbs-White per Ndoye, recuperato da Dodo al momento del cross basso in mezzo. Angolo per il Forest. Dalla bandierina uscita sicura di pugno di De Gea.

47'- Nessun cambio né da una parte né dall'altra. Stessi ventidue in campo.

46'st - RICOMINCIA LA GARA! Nottingham Forest-Fiorentina riparte dallo 0-0.

INTERVALLO. Si va al riposo sullo 0-0.

45' - Ci prova anche il Forest: conclusione da fuori di Hudson-Hodoi, deviata da Fagioli, De Gea corregge la traiettoria della parata e respinge di pugno.

44' - A una manciata di minuti dal duplice fischio, la più grossa (doppia) chance dell'incontro finora per la Fiorentina: bella combinazione in verticale Dodo-Kean, il brasiliano imbuca per il numero venti, che resiste alla carica di Milenkovic e si presenta a tu per tu con Sels ma spara addosso al portiere in uscita; Dodo, a rimorchio, tenta il pallonetto di piatto ma pizzica la traversa.

38' - Fase di partita a ritmi bassi, con gran parte della panchina della Fiorentina già in piedi impegnata negli esercizi di riscaldamento.

33' - Ottima chiusura di Gosens su taglio di Ndoye. Azione originata dall'ennesimo pallone perso sulla trequarti da Ndour, verticalizzazione di Nico Williams per l'ex Bologna che viene stoppato in scivolata volante da Gosens.

30' - Dopo una prima parte di partita in cui la Fiorentina ha sofferto la brillantezza fisica del Forest, adesso la squadra di Pioli sembra aver preso le misure agli avversari, riuscendo a trovare con continuità tra le linee Gudmundsson e Dzeko.

25' - OCCASIONE FIORENTINA! Su calcio d'angolo dalla destra di Gudmundsson, Ndour prende il tempo a tutti e in girata sul primo palo col destro centra la porta, ottimo riflesso di Sels che respinge d'istinto. Prima grossa chance per i viola

19' - Fiorentina in difficoltà soprattutto sulle corsie. In particolare Dodo sta trovando difficoltà nel limitare Hudson-Odoi.

18' - Ottima parata a una mano di De Gea.

10' - Assedio Forest, con la Fiorentina in difficoltà.

4' - Fallo di Dodo, dopo una buona progressione il brasiliano abbatte un avversario.

1' - PARTITI! Inizia Nottingham Forest-Fiorentina.

20.40 - Squadre in campo

20.30 -Tra poco si comincia. Ecco gli undici di partenza.

Nottingham Forest (4-4-2): Sels; Cunha, Murillo, Milenkovic, Neco Williams; Ndoye, Anderson, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Jesus, Wood. A disp.: Morato, Sangare, Awoniyi, Moreira, Silva, Yates, Richards, Boly, Stamenic, Miguel, Carmo, Abott, Bott. All.: Nuno Espirito Santo.

Fiorentina (3-4-1-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Fagioli, Ndour, Gosens; Gudmundsson; Dzeko, Kean. A disp.: Martinelli, Leonardelli, Lezzerini, Fazzini, Fortini, Beltran, Kospo, Sabiri, Marì, Viti, Richardson, Kouadio, Montenegro, Trapani, Parisi. All. Stefano Pioli

Si alza ancora l'asticella dei test per la Fiorentina. Dopo le gare in Italia contro Primavera, Grosseto e Carrarese (tre vittorie) e la sconfitta di domenica col Leicester City, seconda amichevole in terra inglese per i viola. A breve sarà Nottingham Forest-Fiorentina, la settima dell'ultima Premier contro la sesta della Serie A appena conclusa, ma anche la gara del cuore di Nikola Milenkovic, sette anni a Firenze prima di passare un anno fa al Forest. Tutte le emozioni del City Ground le potete seguire su Radio FirenzeViola (con cronaca da Nottingham di Andrea Giannattasio) e qui su FirenzeViola.it con la nostra diretta testuale.