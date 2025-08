FirenzeViola Nottingham Forest e Garibaldi red: la storia di un legame lungo oltre un secolo e mezzo

vedi letture

C'è un luogo dove il mito di Giuseppe Garibaldi è più vivo che mai. Siamo nel cuore dell'Inghilterra, dove arde ancora il ricordo dell'eroe dei due mondi. Nottingham, Midlands orientali, è la casa del Nottingham Forest, avversario della Fiorentina in questa tournée estiva d'agosto. E se è vero che la storia di Nottingham è la storia del Nottingham, è altrettanto vero che la ultra-secolare storia del club due volte campione d'Europa è legata a doppio filo alla figura di Garibaldi e a un colore che prende il suo nome, Garibaldi red.

Primavera 1864, tre anni dopo l'unità d'Italia Garibaldi parte per una sorta di tour in giro per l'Europa, toccando anche l'Inghilterra. A Londra viene accolto da vera e propria rockstar: circa 500mila persone assiepano Trafalgar Square, a dimostrazione della popolarità senza confini del generale italiano. Tra quel mezzo milione di persone ci sono anche quindici ragazzi di Nottingham, che qualche mese dopo, nel 1865 fonderanno il Nottingham Forest Football Club. Prima però ci sono da scegliere i colori sociali e quei ragazzotti delle Midlands si trovano subito d'accordo. Hanno ancora negli occhi l'aura emanata da Garibaldi al suo arrivo a Londra e quindi decidono. Il Nottingham indosserà il rosso, come rimando al leggendario esercito di combattenti volontari radunato da Garibaldi nelle sue imprese ai due lati del globo. Non sarà però un rosso qualunque, vogliono proprio quel rosso, il Garibaldi Red, tant'è che da quelle latitudini non esistono altre sfumature e intensità per quel colore. A Nottingham si usa addirittura 'Garibaldi' come sinonimo di rosso. "They're not fit to wear the Garibaldi" - letteralmente, non sono degni di indossare la Garibaldi, si dice in città a proposito di alcuni calciatori.

Garibaldi è il Nottingham, il Nottingham è Garibaldi. E come si chiama la parte del tifo più calda per il Forest? I Garibaldi Reds. Chiunque entra al City Ground non potrà poi non notare uno striscione: "The Garibaldi that we wear with pride was made in 1965" - Il Garibaldi che indossiamo con orgoglio risale al 1965.