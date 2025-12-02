Per salvarsi la Fiorentina dovrà fare 1,2 punti a partita: le statistiche

Il Corriere dello Sport - Stadio oggi in edicola fa un calcolo di cosa serve pragmaticamente alla Fiorentina per trovare una salvezza che a questo punto è veramente complicata. Non serve un miracolo ma poco ci manca, sottolinea il quotidiano, perché le statistiche dicono che praticamente mai una squadra in questa situazione alla fine è riuscita a mantenere la massima categoria. Contro le statistiche, la squadra di Vanoli intanto deve riuscire ad ottenere almeno tre vittorie nel prossimo filotto di partite arrivando così alla Befana con 15 punti.

Gioca a favore di Vanoli e i suoi il ritmo salvezza, più basso rispetto al passato: negli ultimi dieci anni la quota necessaria per mantenere la categoria è oscillata tra 31 e 39 punti. Quest’anno la lotta sembra ancora più a rilento, anche perché mai due squadre (Fiorentina e Verona) erano rimaste senza vittorie alla 13ª nell’era dei tre punti. La soglia salvezza dovrebbe essere attorno ai 35 punti, quindi alla Fiorentina servirà una media di 1,2 punti a partita per salvarsi.