Per la Fiorentina a Cagliari c'è solo un risultato. La Nazione: "Ajò"

Secondo quanto scrive stamani La Nazione, per la Fiorentina a Cagliari esiste un solo risultato: la vittoria. Nonostante il rinvio della sfida e tutte le difficoltà che ne sono conseguite, la squadra di Palladino non può perdere altro terreno dalle concorrenti per l’Europa e anche un pareggio servirebbe a poco. Il profilo psicologico del match è quello da partita da dentro o fuori e arrivarci dopo il ritiro forzato e prolungato non aiuta, ma Palladino dopo la rabbia di lunedì già ieri è andato a riaccendere il motore del gruppo cercando di motivare la sua squadra.

Affrontare il Cagliari non sarà affatto semplice ma la Fiorentina dovrà finalmente superare lo scoglio delle “piccole” che tanti problemi le hanno dato in questa stagione, magari trovando anche quel gioco che si è visto raramente. La Fiorentina dovrà ripartire dalla Sardegna consapevole di essere ancora in gioco in campionato.