Commisso, oggi la ripartenza per gli Usa con il bottino quasi pieno

Giornata di rientro in America quella di oggi per Rocco Commisso e la moglie Catherine. Il soggiorno fiorentino del patron gigliato è stato positivo sotto tutti i punti di vista. Sicuramente da quello sportivo visto che in questo mese tycoon italo-americano non ha mai visto la Fiorentina perdere, anzi l'ha vista fare quasi bottino pieno tra campionato e Conference League con 4 vittorie e tre pareggi. Commisso, tranne a Celje, ha seguito la squadra in ogni partita.

A Cagliari non ha potuto godersi la vittoria dei suoi dal vivo a causa del rinvio del match ma ha parlato con Moise Kean per convincerlo a restare a Firenze. Passi in avanti poi sul fronte stadio con l'accordo per il rinnovo della convenzione. Per tutte le altre questioni in sospeso, come quella relativa al contributo di 100 milioni per completare i lavori del Franchi, appuntamento rimandato forse a fine maggio quando, in caso di finale di Conference League, Commisso farà ritorno in Italia.