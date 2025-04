La Fiorentina punta sugli scontri diretti. RepFi: "Percorso (quasi) netto con le big"

La Repubblica (ediz. Firenze) scrive che in questa volata finale del campionato il calendario non è impossibile, ma comunque tosto. Gli scontri diretti e i punti salvezza si mischiano, con la sola partita di Udine al momento da disputare con un’avversaria senza obiettivi.

Domenica ci sarà la Roma che non perde da 18 partite, se i viola fanno il blitz all’Olimpico, oltre a guadagnare una posizione in classifica proprio sui giallorossi si metterebbero in vantaggio negli scontri diretti. Un tema non da poco: nei 59 punti totalizzati c’è anche la soddisfazione di aver fatto quasi percorso netto con le big. In caso di arrivo a pari punti i viola sarebbero avanti con Juventus, Lazio e Roma. Unico segno meno col Bologna, con cui bisognerà vincere e ribaltare lo 0-1 dell’andata.