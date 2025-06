Kean, se rimane si valuta il rinnovo. La Nazione: "Aumento d'ingaggio e della clausola"

La Nazione fa il punto sul futuro di Moise Kean. La sua posizione non è mutata quando ormai siamo prossimi alle famose due settimane della clausola. Nessuna apertura a club arabi e nessuna voglia di scappare da Firenze. Moise è in vacanza sereno e tranquillo. Valuterà soltanto offerte allettanti anche sul piano tecnico, non solo economico. La Fiorentina adesso può far poco, se non cominciare a intavolare un ipotetico discorso sul rinnovo del contratto. Aumento d’ingaggio e della clausola rescissoria. Ma è argomento di cui si parlerà più avanti. Adesso occorre appoggiarsi alla cronaca. E quella non registra nessuno scossone.