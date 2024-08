PARMA, Due problemi viola: costruzione e fase difensiva

FirenzeViola.it

© foto di MATTEO PAPINI

Parla di "un punticino e tante lezioni" il Corriere Fiorentino, nelle sue colonne sportive, in merito al pareggio strappato ieri a Parma dalla Fiorentina. Un avvio non incoraggiante, colpa di una ricerca esasperata della costruzione dal basso e di una pressione soffocante degli uomini di Pecchia - si legge -. Due enormi problemi evidenzia il quotidiano: la qualità ad inizio azione, e la fase difensiva. Basta pensare all’1-0: leggerezza (Quarta), distanze sbagliate, scalature in ritardo. In poche parole: vecchi difetti e meccanismi nuovi da assimilare. Un mix letale, che se non fosse stato per la traversa e l’imprecisione degli attaccanti del Parma sarebbe costato l’immediato colpo da k.o.

Nella ripresa invece è stata un'altra storia, con ritmi di gioco già più bassi. Non a caso l’1-1 è arrivato su un calcio da fermo. Un gioiello, la punizione di Biraghi, prima che il rosso a Pongracic costringesse Palladino a chiudere con una difesa composta da Kayode, Amrabat e lo stesso capitano. Alla fine insomma, il pareggio può andar bene. L’importante è che tutti abbiano chiaro che c’è ancora tanto da fare. Sul campo (ed è normale) ma soprattutto sul mercato - chiosa il giornale -.