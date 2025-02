Papa Waigo sul caso Kean: "È solo ignoranza. L'Italia sia fiera di Moise"

vedi letture

L'edizione odierna del quotidiano La Nazione ha pubblicato un'intervista all'ex calciatore della Fiorentina Papa Waigo. Queste le parole dell'attaccante senegalese riguardo a quanto successo nella tarda serata di lunedì al termine di Inter-Fiorentina: "Nessuno merita di essere insultato per il colore della pelle, specie una persona che va in campo per far divertire i più piccoli. Nel 2025 la mentalità dovrebbe essere diversa. E' bene che il mondo inizi a guardare con altri occhi simili episodi".

Perché ancora oggi, troppo spesso, il calcio fa rima con razzismo?

"Per me nel mondo del pallone non esiste il razzismo, ma solo l'ignoranza. Quando la gente urla allo stadio contro qualcuno non si rende conto del colore della pelle, lo fa solo perché glielo comanda la pancia. Per quanto facciano male, io ho sempre vissuto in modo razionale episodi del genere".

A lei è capitato di ricevere insulti?

"Sì, un po' su tutti i campi. Ogni giocatore reagisce a suo modo. Io ho sempre cercato di rimanere concentrato ed evitare di fare la vittima. Credo che una reazione troppo eclatante non aiuti, anzi in futuro rischi di scontarne le conseguenze. Sono le istituzioni e la FIGC che devono prendere dei provvedimenti esemplari. Così solo in Italia? No, è così ovunque".

Infine Papa Waigo manda un messaggio a Moise Kean

"Moise è un bravissimo ragazzo che porta con onore la maglia della Fiorentina e della Nazionale. Non merita di vivere una situazione del genere. L'Italia sia fiera di un giocatore così".