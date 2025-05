Cagliari, Piccoli incorona Kean: "Mi fa impazzire, è un centravanti completo"

Roberto Piccoli è uno dei migliori centravanti italiani del campionato. Nell'ultima gara contro il Venezia ha centrato la doppia cifra per la prima volta in Serie A. Ora lo aspetta una partita importantissima, ma per gli avversari. E Piccoli parla così alla Gazzetta dello Sport della stagione che si concluderà con Napoli-Cagliari, in programma stasera: "Tra i gol segnati quest'anno ne ho due che mi piacciono molto. Quello di testa contro la Lazio e quello segnato col Monza. La stagione è stata nel complesso bella, con alti e bassi. Ho imparato tanto, ora faccio reparto da solo e attacco meglio la profondità".

In prestito a Cagliari, ma di proprietà dell'Atalanta, con un riscatto che costa 12 milioni, Piccoli ha parlato così del suo futuro ma anche di alcuni colleghi come Moise Kean: "Non vorrei fare l'attaccante di scorta. Voglio giocare sempre. A fine stagione valuterò che fare. Chi mi piace tra gli attaccanti di Serie A? Kean mi fa impazzire: ha fisico, è forte in area, attacca la profondità, è completo. Spero di poter fare ancora meglio di lui. Nazionale? Do il massimo in ogni partita, la Nazionale bisogna meritarsela".