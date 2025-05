Il poco di buono da cui ricominciare: il CorSport traccia la strada dei viola

Sulle colonne del Corriere dello Sport, un'analisi sulla stagione e su cosa (non troppo) ha funzionato per la Fiorentina: di buono c'è il bottino racimolato in termine di punti, 62 totali per ora una cifra che rappresenta già già un miglioramento (+2) rispetto all'ultimo torneo targato Vincenzo Italiano e chiuso all'ottavo posto, con una partita da giocare che potrebbe aggiungere qualcosa; e che raramente come quest'anno la Fiorentina è stata capace d'imporsi con le grandi. Risaputo e difatti già nella storia di questo club che Palladino, battendo Juventus, Inter e Milan almeno una volta tra andata e ritorno si sia affiancato a sette grandi tecnici viola (Fulvio Bernardini, Nandor Hidegkuti, Bruno Pesaola, Luigi Radice, Aldo Agroppi, Giovanni Trapattoni) capaci di fare altrettanto prima di lui nel passato, e va aggiunto anche rimanendo imbattuto contro bianconeri e rossoneri per i pareggi (2-2) ottenuti in trasferta accanto rispettivamente al 3-0 e al 2-1 al Franchi.

Da lunedì (parentesi: basta un altro punto e sarebbe il record nella gestione-Commisso già eguagliato a quota 62, paradossalmente inutile a portare a casa anche l’obiettivo minimo della partecipazione alla prossima Conference League, a fronte dell’obiettivo reale dell’agosto scorso che era l’Europa League) più di ogni altra cosa servirà individuare le fondamenta su cui costruire il nuovo gruppo per la nuova stagione: una parte di queste è rappresentata sicuramente dalla capacità dimostrata dalla Fiorentina di giocarsela con chi lotta per i traguardi più alti.