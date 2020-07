PANCHINA, Gazzetta: "DDR no: chi ci vorrebbe"

La Gazzetta dello Sport scrive che la Fiorentina sta continuando a tenere viva l'idea Daniele De Rossi ipotizzando che lo stop dei corsi allenatori causa Covid-19 possa far avere una deroga all'ex centrocampista della Roma. Il problema - sottolinea il quotidiano - è che De Rossi non è la figura giusta per sviluppare l'ambizioso progetto di Commisso. Per creare un progetto tattico ambizioso ci vuole un allenatore di grande esperienza, che conosca bene il nostro calcio: l'esatto contrario di De Rossi. La rosea si sbilancia allora con due nomi: Claudio Ranieri e Luciano Spalletti. Due tecnici non nel mirino della Fiorentina, ma che potrebbero essere due perfetti condottieri.