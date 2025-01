PALLADINO, La prima volta da avversario nella "sua" Monza

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Per la prima volta dopo tanto tempo, la Fiorentina avrà a disposizione una settimana lunga per recuperare dagli impegni di campionato, andando a giocare tra più di sette giorni a Monza nel posticipo della prossima giornata. Tra i vari temi, senza dubbio, come sottolinea La Nazione, ci sono quelli del ritorno a “casa” di Palladino e Colpani, ma non solo. Il quotidiano sottolinea come il prossimo lunedì potrebbe essere particolare anche per Pablo Marì, adesso in maglia brianzola ma promesso sposo viola.