PALLADINO, Con la Lazio trasformismo e voglia di osare

Come scrive questa mattina in edicola La Nazione nella vittoria scaccia crisi e polemiche per 2-1 sulla Lazio c'è tanto, anzi tantissimo, del lavoro di Raffaele Palladino. Dopo un primo tempo con più ombre che luci, i bianconcelesti in vantaggio e lo spettro della seconda sconfitta consecutiva, il tecnico campano nell'intervallo ha tirato fuori il coraggio di osare cambiando in maniera decisiva l'abito tattico della sua squadra. Difesa a tre accantonata e passaggio a quattro con buona pace dei due terzini Dodo e Gosens che spesso amano giocare partendo da una posizione più avanzata. I due esterni però hanno risposto benissimo alle richieste dell'allenatore cavandosela nel migliore dei modi. Oltre a loro come non citare Edoardo Bove. L'ex Roma contro la Lazio ha giocato in svariate posizioni correndo e sacrificandosi per tutti, squadra, compagni e allenatore.

Questo comunque non significa che Palladino abbandoni totalmente la difesa a tre anzi, probabilmente anche ad Empoli dal primo minuto potremmo rivedere il 3-5-1-1 proposto contro Atalanta e Lazio. Domenica però il tecnico campano ha mostrato un'alternativa che potrà essere utilizzata sia a gara in corso per risolvere partite iniziate male, sia dal primo minuto in base all'avversario di turno.