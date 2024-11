PADOVANI, A fine stagione il restyling. Rugby ai campini

L'edizione odierna de La Repubblica (Firenze) pone la sua attenzione sul Centro Sportivo Davide Astori che è tornato in mano all’amministrazione comunale da quando la Fiorentina si è spostata al Viola Park. È stato approvato infatti il piano per dotare "i campini" di un impianto di illuminazione così le squadre di rugby potranno allenarsi e giocare anche in orario notturno. Questo perché, a prescindere dalla decisione della Fiorentina di giocare o meno al Padovani durante il restyling del Franchi, tra maggio e giugno partiranno i lavori di ristrutturazione dell'impianto che fino ad ora ha ospitato il rugby.

Per il restyling del Padovani è stato contratto un mutuo da 10 milioni con il credito sportivo. Per questo la necessità di rendere i campini adatti a ospitare la palla ovale, che si trasferirà lì. Il cronoprogramma presentato dalla giunta prevede in totale più di un anno di tempo per la fine dei lavori. Quella dell'impianto di illuminazione però era una condizione fissata come imprescindibile fin dai primi colloqui per la società rugbystica.