Out Kean, domenica c'è una doppia opportunità davanti: Beltran o Zaniolo

Inter-Fiorentina, minuto 66. Kean interviene in maniera scomposta su Zielinski e La Penna estrae il cartellino giallo. Si tratta di un'ammonizione pesante per il centravanti gigliato che, diffidato, salterà così per squalifica la sfida di domenica all'ora di pranzo contro il Como. In vista del match contro i lariani Palladino dovrà trovare un'alternativa come centravanti.

Due al momento, come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio, sembrano essere le principali soluzioni: Beltran o Zaniolo. Arrivato dall'argentina come un bomber d'area, El Vichingo del 9 ha solo il numero sulla maglia. Tanto che il meglio a Firenze fino ad adesso lo ha dato nel ruolo di trequartista. Più adattabile per caratteristiche fisiche al ruolo sembrerebbe essere Zaniolo. L'ex Atalanta con Gasperini all'occorrenza ha fatto, con risultati altalenanti, anche la punta centrale. Dovrà essere bravo Palladino a convincerlo, visto che Zaniolo ha fatto capire di preferire partire sull'esterno.