ORZAN, Domani il funerale. Scudetto e non solo

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola ricorda Alberto Orzan, storico difensore della Fiorentina scomparso nella giornata di ieri a 91 anni. In maglia viola vinse uno Scudetto nel '56, una Coppa Italia e disputò la finale di Coppa dei Campioni nel 1957 contro il Real Madrid. Qualche mese fa ha anche visitato il Viola Park con altri ex campioni. La Fiorentina ha subito espresso il suo cordoglio alla famiglia. Oggi la salma sarà esposta nelle cappelle dell’Ofisa di viale Milton 89 mentre il funerale si terrà domani alle 10.30 nella chiesa del Sacro Cuore in via Capo di Mondo.